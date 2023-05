Una delle scene più spettacolari di Guardiani della Galassia 3 è di certo quella in cui vediamo Peter Quill and co combattere in un corridoio gremito di nemici con la macchina da presa che segue l’azione senza effettuare, almeno in apparenza, tagli e stacchi di sorta.

In una chiacchierata fatta con il sito ufficiale della Marvel, James Gunn ha spiegato che, nonostante la sua intenzione iniziale fosse quella di realizzarla davvero con una sola inquadratura senza soluzione di continuità non ha potuto farlo.

James Gunn dice:

Stavo lì con Chris Pratt e Dave Bautista. Mi guardano e mi dicono “James, non abbiamo mai visto questa scena. Non l’abbiamo mai vista e non l’abbiamo mai provata. Non puoi pretendere che un attore arrivi e faccia una scena come questa”.

La scena è stata dunque lavorata in modo differente e, a questo punto, il coordinatore degli stunt Wayne Dalglish aggiunge:

James voleva mettere in risalto tutti i personaggi, ergo l’azione scorre da uno di loro all’altro. Abbiamo tutti pensato che fosse una maniera interessante, divertente e di grande intrattenimento per mettere in risalto tutti i Guardiani.

L’altra coordinatrice degli stunt, Heidi Moneymaker, spiega che sono stati necessari ben sei mesi di lavoro per riuscire a pianificare al meglio la sequenza:

È stato un atto di amore e di passione da parte di tutte le persone che hanno lavorato su questo set. L’abbiamo pianificata, lavorandoci, facendola e rifacendola per qualcosa come sei mesi. L’azione è davvero notevole ed è girata in modo sensazionale. E tutti gli attori coinvolti sono stati straordinari.

