Attraverso i canali social ufficiali, la casa di Topolino ha reso nota la data di uscita in streaming su Disney Plus di Guardiani della Galassia 3.

Il film scritto e diretto da James Gunn sarà disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma a partire dal prossimo 2 agosto. Guardiani della Galassia 3 sarà in streaming su Disney Plus dopo tre mesi di finestra cinematografica.

Il film ha incassato 838 milioni di dollari a fronte di un budget di circa 250 (P&A esclusa). Complessivamente, la Trilogia di James Gunn ha portato quasi due miliardi e mezzo di dollari nelle casse della Disney a fronte di un budget cumulato di 620 milioni di dollari.

Dal 23 agosto, il cinecomic sarà anche disponibile in home video fisico. In questo nostro articolo trovate tutti i dettagli sulle varie edizioni disponibili.

Tutte le informazioni sul film le trovate nella nostra scheda!

FONTE: Marvel Studios su Twitter

