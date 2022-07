Guardiani della Galassia Vol. 3: la prima trama ufficiale del film

Mancano ancora diversi mesi all’uscita di Guardiani della Galassia Vol. 3, e ancora poco sappiamo sul film di James Gunn. Ecco quindi che qualsiasi piccolo dettaglio ufficiale può svelare informazioni interessanti sulla storia che, a detta dello stesso regista, concluderà le vicende dei Guardiani come li conosciamo.

A margine del panel Marvel al San Diego Comic-Con, la divisione italiana della Disney ha comunicato la prima sinossi ufficiale del film, che contiene qualche informazione proprio sulla trama:

Nel film Marvel Studios Guardiani della Galassia Vol. 3 l’amato gruppo di outsider sembra po’ diverso ultimamente. Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, deve riunire intorno a sé la sua squadra per difendere l’universo, oltre a proteggere uno di loro. Una missione che, se non sarà portata a termine con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani così come li conosciamo.