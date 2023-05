In occasione dell’arrivo nelle sale di Guardiani della Galassia Vol. 3 (LEGGI LA RECENSIONE), Chris Pratt, interprete di Peter Quill / Star-Lord, ha risposto in video ad alcune domande dei fan sul profilo ufficiale di Twitter Movies. Una di queste era: “Peter Quill è un fan di Star Wars?“. L’attore non ha dubbi:

Certo che lo sarebbe stato. Tutta la sua vita si basa sull’emulare le sue icone della cultura pop e, ovviamente, sarebbe stato un grande fan di Star Wars. E credo che Han Solo, in particolare, avrebbe avuto una grande influenza su chi finisce per diventare. Quindi sì, c’è sicuramente molto di Han Solo nel personaggio di Star-Lord.

Potete vedere la risposta di Pratt nel tweet qui sotto:

Guardiani della Galassia Vol. 3 è al cinema dal 3 maggio. Trovate tutte le notizie su Guardiani della Galassia Vol. 3 nella nostra scheda.

