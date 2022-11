Guardiani della Galassia: James Gunn spiega che girare lo speciale di Natale ha bilanciato la serietà del Vol. 3

Come raccontato da James Gunn a Entertainment Weekly, le riprese di Guardiani della Galassia Vol. 3 e dello speciale di Natale Marvel Studios Presenta: Guardiani della Galassia Holiday Special (in arrivo domani) si sono svolte in contemporanea.

Il regista ha spiegato perché girare lo speciale è stato un sollievo:

È stato fantastico perché i programmi di riprese erano completamente mescolati. Vol. 3 ha molto del divertimento e delle parti buffe dei Guardiani, ma è incredibilmente intenso. Parliamo della fine della storia di questo gruppo di Guardiani, perciò c’è stata tanta emozione. Molte volte è stato davvero serio, gli attori hanno cercato di spingersi oltre i propri limiti, specialmente Chris Pratt. È stato pesante. Prendersi quindi dei giorni liberi per girare questo speciale comico con una posta in gioco irrisoria dove nulla era troppo serio è stato un sollievo. Attendevo con ansia i giorni di quello speciale nel mio programma. Dicevo: “Oh, oggi si gira lo speciale! Facciamo festa“.

Marvel Studios Presenta: Guardiani della Galassia Holiday Special, lo speciale di Natale diretto da James Gunn arriverà domani in streaming su Disney+.

A maggio del 2023 uscirà Guardiani della Galassia Vol 3. Nel cast, ancora una volta, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Pom Klementieff, Karen Gillan e Sean Gunn. Will Poulter sarà Adam Warlock.