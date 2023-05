In una recente intervista con il New York Times, James Gunn ha parlato della possibilità di un rapporto romantico tra Star-Lord e Nebula dopo quanto visto in Guardiani della Galassia Vol. 3.

In una sequenza c’è Peter Quill che scherza su un eventuale interesse per Nebula, ma secondo Gunn potrebbe esserci qualcosa di più.

“Non ho mai pensato di arrivare a quel punto, ma credo che Nebula, emotivamente, sia un po’ come la compagna di scuola cattiva che non mostra a nessuno cosa prova” ha spiegato. “Karen [Gillan] crede che Nebula abbia una piccola cotta per Quill che non riesce a gestire, e ha senso perché quando li rivediamo nel Vol. 3, sono i due leader dei Guardiani. E credo sia normale in ogni rapporto di amicizia intimo avere dei sentimenti romantici o cotte occasionali“.

Guardiani della Galassia Vol. 3 è al cinema dal 3 maggio. Trovate tutte le notizie su Guardiani della Galassia Vol. 3 nella nostra scheda.

