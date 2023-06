Dopo le recenti dichiarazioni di Christopher Nolan, anche un altro, ammirato e amato regista, Guillermo del Toro, ha parlato dei “pericoli ai danni della creatività” posti dall’impiego dell’Intelligenza Artificiale.

Guillermo del Toro è stato ospite di un talk organizzato dal Portland Art Museum in occasione del “trasloco” della mostra dedicata al suo Pinocchio che, da New York, si è appunto trasferita in Oregon. Durante l’incontro con il pubblico, il regista ha potuto parlare, con la sua abituale passione, dello stato di salute del cinema, di film animati e delle difficoltà che anche un regista come lui, che ha ben tre premi Oscar all’attivo, incontra nella realizzazione di una qualche pellicola a cui tiene particolarmente.

Quando gli viene chiesto un commento sul come stia l’industria e sul tasso di creatività collegato a essa dice:

Rimango entusiasta ma scettico, nel senso che so che siamo una razza orribile, ma facciamo anche cose straordinarie e molte persone sono fantastiche. Ciò che mi dà speranza e mi fa pensare che ne valga la pena? La generazione successiva, perché indubbiamente noi abbiamo fatto un casino… una speranza che può concretizzarsi solo col nostro pieno sostegno.

In materia d’Intelligenza Artificiale poi aggiunge:

Quando vedo persone che sono senza paura, mi ispirano ed è una cosa che mi piace. Mi piacciono le possibilità collegate al quando le persone parlano del presente, un presente in cui secondo molti è tutto drammatico in cui persone hanno paura dell’intelligenza artificiale… Io non temo l’intelligenza artificiale, ho paura della stupidità naturale. Ogni intelligenza in questo mondo è artificiale. Quando guardo le persone che esordiscono a lavorare nella scena artistica e come sono nonostante tutte le difficoltà e tutte le cose che remano contro, vedo come nonostante questo amano l’arte e questo riempie il mio spirito di gioia.

Una visione decisamente non apocalittica, proprio come quella espressa da Christopher Nolan che potete leggere in questo articolo di BadTaste.

FONTE: via IndieWire

