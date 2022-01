Nonostante l’Oscar vinto per La forma dell’acqua, l’ultima fatica di, La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley (appena arrivato nelle sale italiane), sta seguendo lo stesso destino di altre pellicole come, film indirizzati ad un pubblico adulto che però, in questa fase di coesistenza con il nuovo Coronavirus, si sta dimostrando più restio a tornare al cinema.

In un’intervista fatta con NME, Guillermo del Toro ha potuto dire la sua sull’attuale ecosistema dell’industria ammettendo che, a suo modo di vedere, quello attuale è un periodo estremamente complicato per fare un certo tipo di cinema, ma è anche fiducioso del fatto che, come per tutte le varie sfide affrontate dal settore, si tratti di u ciclo destinato a finire, prima o poi.

Sai, grossomodo ogni dieci o venti anni, il pubblico cambia. Negli anni settanta, il pubblico cinematografico era composto principalmente da adulti, poi, negli anni ottanta, si è ringiovanito moltissimo. Il pubblico matura e cambia, ma, ora come ora, è probabilmente il contesto storico più difficile per realizzare delle pellicole destinate agli adulti. Ma questo non significa che sarà così per sempre. Niente è permanente.

Guillermo del Toro ammette poi che, nonostante gli scarsi risultati al box office, è incredibilmente fiero de La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley:

Senza ombra di dubbio è il film di cui vado più orgoglioso. Ho abbandonato un certo senso di sfarzo e di frizzi per un approccio più sobrio, vecchio stile al materiale con cui ho lavorato, una cosa che mi rende molto fiero. Sono riuscito a cambiare il mio registro espressivo a 57 anni, ed è stato molto emozionante per me.

La discussione sullo stato del cinema e su come la pandemia sia andata a influire su dei cambiamenti già in corso è stata anche al centro delle riflessioni fatte da Bob Iger, l’ex-amministratore delegato di The Walt Disney Company. Trovate tutto in questo articolo.