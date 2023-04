Guy Ritchie ha annunciato durante un’intervista con Newsweek che non ha impiegato vere armi da fuoco sul set del suo film The Covenant dopo quanto accaduto sul set di Rust a ottobre 2021, quando la direttrice della fotografia Halyna Hutchins ha perso la vita.

“Abbiamo usato pistole ad aria compressa sul set” ha raccontato il regista. “Ci ha dato libertà creativa, […] e soprattutto sicurezza“.

Dopo quanto accaduto sul set di Rust, ha aggiunto, “è cambiato tutto. Non usiamo pistole vere da allora. […] Le pistole ad aria compressa hanno lo stesso aspetto delle pistole vere e hanno le stesse funzioni, ma sono ad aria compressa, quindi non portano alcun problema“.

Ha proseguito spiegando: “Non mi sono mai piaciute le vere armi da fuoco sui set, non ho idea del perché l’industria abbia portato avanti quella tradizione. È una cosa che facevano tutti ed è un immenso sollievo, e lo è stato tanto per Jake quanto per me, che non abbiamo avuto una spada che ci pendeva sulla testa“:

The Covenant con Jake Gyllenhaal sarà nei cinema statunitensi il 21 aprile.

