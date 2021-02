è finita nell’occhio dei ciclone dopo esser stata accusata di diffondere disinformazione sulle cure per riprendersi degli effetti del Covid-19.

L’attrice ha scritto sul suo blog alcuni suggerimenti su come rimettersi in sesto attraverso cocktail a base di erbe, sauna e il “digiuno intuitivo”.

La cosa ha indotto il professor Stephen Powis del servizio sanitario britannico a intervenire definendo i suggerimenti dell’attrice come “soluzioni non raccomandabili“. Ha inoltre invitato gli influencer come la Paltrow a esercitare cautela, perché hanno responsabilità alla luce del loro grande seguito.

“La disinformazione è come il virus – ha spiegato – viaggia senza confini, muta e si evolve“.

L’attrice ha ammesso di aver preso il Covid-19 e di aver fatto molte ricerche in materia, precisando che ha ottenuto molti benefici da una dieta a base di kombucha senza zucchero e kimchi, tisane e cavolo fermentati.

Ricordiamo che di recente Gwyneth Paltrow ha parlato del suo semi-ritiro dalle scene dal mondo del cinema e della televisione:

Ero una ragazza che viveva ogni rottura su tutti i giornali, che veniva criticata per ogni cosa che faceva, che diceva, che indossava… e poi, la recitazione è così transitoria. Sei sempre in giro dappertutto, è difficile mettere le radici. Io adoro stare a casa, mi piace stare in compagnia con i miei vecchi amici, cucinare e strapazzare i miei figli. Non voglio trovarmi da sola in una stanza a Budapest per sei settimane. Non è quello che sono. Se unite queste cose al fatto che, insomma, per essere totalmente onesta, ho avuto un capo molto duro per gran parte della mia carriera alla Miramax, fate un po’ il conto.