C’è una sola scena tra tutti i film della sua carriera chenon ha problemi a rivedere, ed è una sequenza di, il film del 2001 diretto da Wes Anderson.

In occasione di una rimpatriata per il Tribeca Film Festival, l’attrice ha rivelato che odia riguardarsi nei film girati, a parte una sola eccezione. Si tratta del momento in cui il suo personaggio, Margot, prende l’autobus per incontrare il Richie Tenenbaum di Luke Wilson.

Il motivo è molto personale, come raccontato da Buzzfeed. L’attrice ha spiegato che suo padre, il regista e sceneggiatore Bruce Paltrow, morì un anno dopo l’uscita del film a causa di complicazioni dovute al cancro:

Ho dei bellissimi ricordi del giorno che mio padre mi venne a trovare sul set, era il giorno della scena in cui scendo dal bus e incontro Richie. Mio padre era lì con me. Fu un giorno molto speciale… odio davvero tanto riguardarmi nei film, perciò è praticamente la sola scena in tutta la mia carriera che riesco a rivedere.

