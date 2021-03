Secondo quanto riportato da Variety sarebbero già iniziate in Cina le riprese di un presunto remake di, noto film del 2009 con Richard Gere diretto da Lasse Hallström sulla storia vera del cane giapponese Hachikō.

Xu Ang (Shi’er gongmin, Fa Yi Qin Ming) sta dirigendo il progetto. Tra i protagonisti figurano Feng Xiaogang e Joan Chen.

Anche il film di Hallström era a sua volta un remake del film giapponese del 1987 Hachikō Monogatari. Non è ancora chiarissimo se questa nuova versione cinese si baserà su entrambi i film o solamente su uno. Sappiamo però che nel film non apparirà un Akita, razza tipica giapponese. Il progetto dovrebbe arrivare nelle sale cinesi a Capodanno.

Qua sotto trovate la sinossi ufficiale del film con Richard Gere:

La storia vera di un fedele cane di nome Hachiko. Questo amico molto speciale accompagnava ogni giorno il suo padrone, professore universitario, alla stazione ferroviaria e ritornava a prenderlo quando rientrava dalla giornata lavorativa. Purtroppo il suo padrone un giorno morì di arresto cardiaco mentre era all’università. Hachiko fedelmente ritornò alla stazione il giorno successivo, e ogni giorno per i nove anni successivi, in attesa del suo amato padrone. Con il passare del tempo, durante la sua visita quotidiana, Hachiko tocca la vita di molti che lavorano nelle vicinanze. Insegna così alla popolazione locale l’amore, la compassione e soprattutto l’irriducibile fedeltà. Oggi, una statua in bronzo di Hachiko siede nel suo posto di attesa al di fuori della stazione di Shibuya in Giappone come un ricordo permanente della sua devozione e di amore.