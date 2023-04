Haley Lu Richardson, star di The White Lotus, ha raccontato di aver fatto un provino per un progetto Marvel senza successo.

L’attrice non è entrata nel merito del ruolo, ma durante la chiacchierata per il podcast Happy, Sad, Confused ha raccontato di esserci andata molto vicino:

Ho partecipato a un grosso screen test per un personaggio Marvel, c’erano cineprese, ci hanno sistemato i capelli, il trucco. Ci avevano solo detto quale tipo di indumenti indossare, come colore e cose simili, quindi non ho indossato un costume da supereroe.

Ma sì, è stato travolgente, perché si tratta di un grosso impegno che sei disposta a prenderti anche senza aver letto alcuna sceneggiatura.