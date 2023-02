Halloween Ends: ecco come è stata riutilizzata la parrucca che Jamie Lee Curtis indossa nel film

In Halloween Ends (LEGGI LA RECENSIONE) Jamie Lee Curtis interpreta per l’ultima volta l’iconico personaggio di Laurie Strode, indossando una folta parrucca che in seguito non è stata messa nel cassetto.

In Gwen Shamblin: Starving for Salvation, Jennifer Grey interpreta infatti l’omonima protagonista, una donna realmente esistita nota per aver creato una dieta basata sui suoi valori cristiani e per la sua folta capigliatura. In un’intervista con Entertainment Weekly, l’attrice ha raccontato che, per vestire i panni del personaggio, si è rivolta a Curtis, sua amica. Ecco cosa quest’ultima le ha consigliato:

Ho chiamato [Jamie Lee Curtis] e le ho detto: “Oh, c’è un lavoro che sto pensando di fare, ma ho detto che mi serve una bella parrucca“. E lei mi ha risposto: “Ok, ti mando subito un numero. Si chiama Rob Pickens e mi ha fatto la parrucca per Halloween. E ha fatto quella di Ana de Armas per Blonde. Ha un atelier di parrucche dove le fanno a mano, capello per capello, e devi chiamarlo non appena hai finito di parlare con me“. E io: “Non ho ancora chiuso l’accordo“. E lei: “Non mi interessa. Ci vuole molto tempo. Il film si gira tra due settimane? Devi fare la prova parrucca oggi stesso“. [Pickens] ha detto: “Potremmo riutilizzare la vecchia parrucca di Jamie in Halloween Ends. Possiamo usarla come base“. Così la prima parrucca che indosso [all’inizio del film], quando Gwen è una specie di donna di chiesa, è la vecchia parrucca di Jamie di Halloween Ends.

Halloween Ends – che chiude la serie di film con Jamie Lee Curtis – è arrivato nelle nostre sale il 13 ottobre 2022. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Cosa ne pensate dell’aneddoto sulla parrucca di Jamie Lee Curtis in Halloween Ends? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dircelo nello spazio dei commenti qua sotto!

Se volete, potete restare in contatto con la redazione di BadTaste anche tramite Twitch!

FONTE: EW