Halloween Ends: due attrici dei film di Rob Zombie criticano il finale

Halloween Ends non è stato particolarmente apprezzato da due attrici dei film di Rob Zombie arrivati nel 2007 e nel 2009. Durante il podcast Talk Scary To Me, Scout Taylor-Compton e Danielle Harris (interpreti di Laurie Strode e Jamie in Halloween 4 e 5) hanno criticato il finale per un motivo ben preciso.

Il finale di Halloween Ends

Nel terzo atto della pellicola assistiamo alla caduta nell’oscurità di Corey, interpretato da Rohan Campbell, a riprova – come sostiene Laurie Strode – che il male non muore, ma cambia forma. È solamente nell’ultima parte che Michael Myers gli subentra, uccidendolo e cercando – per l’ultima volta – di uccidere anche Laurie Strode.

Il suo ultimo tentativo è vano, visto che alla fine Laurie, aiutata da Allyson, riesce finalmente a sopraffarlo, uccidendolo e togliendogli la maschera.

Tutti aspetti che non sono stati apprezzati da Taylor-Compton:

Sarebbe stata anche una bella storia se si fosse concentrata su un nuovo serial killer, ma è poi è come se ci avessero mezzo a forza Michael Myers.

Ha poi aggiunto:

Quel finale… non farlo apparire sin da subito e non mostrarlo forte è stato un errore. Ero mortificata a vederlo in quel tunnel quasi picchiato da Corey. Mortificata, non riuscivo a vederlo, ero traumatizzata da ciò che stava accadendo. Un Michael vecchio e debole non è il Michael Myers che meritiamo. Niente affatto. Non può essere l’ultimo film di Michael Myers. Ci sono rimasta così male per James [Jude Courtney].

Harris a poi aggiunto:

Dove sono gli omicidi? Dov’è Michael? Che diavolo sta succedendo? […] Ho preferito gli omicidi di Corey a quelli di Michael Myers. Lui è stato l’unico aspetto a tenermi interessata… ma non avrebbe dovuto essere un film di Halloween.

La collega ha poi concluso:

So quanto è difficile fare film, perciò non voglio offendere nessuno, è solo la nostra opinione. Ora capisco quando la gente ha detto la sua sui miei film e sui tuoi, lo capisco.

Halloween Ends – che chiude la serie di film con Jamie Lee Curtis – è arrivato nelle nostre sale il 13 ottobre 2022.

