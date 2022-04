In occasione di un incontro con il pubblico al Pittsburgh’s Steel City Con ha parlato di, ultimo capitolo della trilogia dicurata dal regista David Gordon Green.

L’attore ha prima di tutto ringraziato James Jude Courtney, interprete di Michael Myers negli ultimi tre film, e ha aggiunto di aver girato un “piccolo cammeo” per “il finale dell’Halloween di David Gordon Green“.

Ha poi spiegato:

So che [James Jude Courtney] è stato in sala montaggio dove stanno completando il primo montaggio di Halloween Ends. […] Credo che non sia la fine visto il grande successo [di questa trilogia], ma [il regista] proporrà al pubblico una storia sorprendente e darà a tutti un finale. Non credo che la gente si aspetti certi sviluppi della storia.