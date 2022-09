Halloween Ends: Jamie Lee Curtis mostra una foto di Lyndsay e promuove il film durante The Walking Dead

È sempre più vicina l’uscita di Halloween Ends, ultimo capitolo della nuova trilogia di David Gordon Green che chiuderà la storia di Laurie Strode.

Per l’occasione Jamie Lee Curtis ha mostrato uno scatto di Kyle Richards di ritorno nei panni di Lyndsay, che potete ammirare qui di seguito:

Come riportato da Comicbook, Curtis è apparsa in un video promozionale durante The Walking Dead: The Final Episodes Preview. “Nel corso degli anni abbiamo fatto il tifo per le nostre eroine dell’horror preferite mentre hanno dovuto fare i conti con sfide quasi insormontabili in un mondo che non perdona” ha detto l’attrice. “Ma attraverso coraggio, intelligenza e forza interiore, ci hanno mostrato cosa vuol dire essere delle sopravvissute“.

Lo spot, purtroppo, non è al momento disponibile online.

Halloween Ends – che chiuderà la serie di film con Jamie Lee Curtis – uscirà il 14 ottobre 2022.

