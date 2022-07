John Carpenter lavorerà alla colonna sonora di Halloween Ends insieme a suo figlio Cody e a Daniel Davies (come accaduto per gli altri due recenti film del franchise). E recentemente il regista e compositore parlando con SyFy in occasione del 40° anniversario de La Cosa ha avuto modo di accennare brevemente qualcosa sul progetto sopracitato.

Ecco le sue parole:

Beh, è Halloween, e finisce. Vedrai, si allontana dagli altri film. È interessante. Dave [David Gordon Green] è davvero un buon regista. Mi piace lavorare con lui.

Halloween Ends – che chiuderà la serie di film con Jamie Lee Curtis – uscirà il 14 ottobre 2022.

