Tra le maggiori critiche dei fan legate ad Halloween Ends c’è l’accusa di non aver dedicato il giusto tempo al rapporto e allo scontro finale tra Laurie Strode e Michael Myers visto che per molto tempo Myers rimane nell’ombra lasciando spazio alla storia di Corey, interpretato da Rohan Campbell.

Durante un’intervista con US Magazine, il co-sceneggiatore Danny McBride (che ha lavorato a tutta la nuova trilogia) ha commentato il responso dei fan.

“Credo siano critiche valide” ha ribattuto prima di fornire il suo punto di vista. “Questi tre film sono frutto delle idee di David [Gordon] Green. Aveva un’idea ben precisa dei suoi obiettivi, e mi sento fortunato che mi abbia voluto in squadra. Quando mi ha raccontato la sua idea di concentrarsi sul personaggio di Corey, l’ho trovata molto interessante, mi sembrava una chiave brillante. Mi sembrava un modo per evitare di ripetersi e per esplorare qualcosa di nuovo pur restando nel mondo di Halloween“.

Halloween Ends – che chiude la serie di film con Jamie Lee Curtis – è arrivato nelle nostre sale il 13 ottobre 2022. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

