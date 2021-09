Freimann ha innanzitutto parlato di un potenziale crossover con Freddy Krueger e Jason Voorhees:

Mi piace pensare che essendo stato il primo, Michael sia il migliore, ma capisco che ognuno abbia il proprio fascino. Non sono mai stato un fan di Jason, ma riconoscono dei meriti in tutti e tre. Abbiamo un accordo con Universal per i loro parchi horror in cui tutti i personaggi vengono rappresentati, ma preferiamo tenere tutto separato, perciò non credo che vedrete un Michael vs. Jason o Michael vs. Freddy in futuro.