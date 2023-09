Dal 17 ottobre sarà possibile acquistare Halloween 2018-2022: The Official Making of the Films, un libro che raccoglie il making of della nuova trilogia del franchise di Halloween firmata da David Gordon Green.

“La realizzazione di questa tanto attesa trilogia cinematografica è trattata in dettagli affascinanti in questo libro ufficiale. I processi creativi dietro gli stunt, i costumi, le scenografie e il trucco vengono rivelati attraverso interviste con il cast e la troupe in maniera accattivante. La fotografia sul set immortala le riprese delle scene chiave e dei momenti action. Un must per tutti i fan dell’horror, Halloween 2018-2022: The Official Making of the Films rivela il metodo dietro il terrore”. Così viene descritto il libro dalla Penguin Random House.

Il tomo è curato da Abbie Bernstein. Qua sotto potete vedere la copertina.

Potete seguirci anche su TikTok!

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: ComicBook.com

Classifiche consigliate