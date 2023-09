Amanti dell’horror controllate i vostri conti in banca: la casa di Laurie Strode del film Halloween è in vendita!

Stiamo parlando della casa in cui la giovane babysitter Laurie (Jamie Lee Curtis) guarda fuori dalla finestra per vedere Michael Myers nel suo costume da Capitano Kirk. Una scena che è diventata iconica. Il film, uscito nel 1978 e diretto da John Carpenter è il primo dei quattro film del franchise in cui troviamo Jamie Lee Curtis interpretare Laurie ed è un classico degli horror.

Per quanto riguarda la casa sappiamo che si trova a Pasadena (California) e che ha un prezzo di vendita di 1,79 milioni di dollari.

Se avete quasi due milioni di dollari che vi avanzano valutate l’investimento. Nell’attesa seguiteci su TikTok!

FONTE: Collider

