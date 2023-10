Ospite di un panel al New York Comic-Con (via ScreenRant) John Carpenter ha svelato quale capitolo della trilogia sequel di Halloween è il suo preferito. Ripartita nel 2018 con il film omonimo, la saga è poi proseguita nel 2021 con Halloween Kills per concludersi (al momento) l’anno successivo con Halloween Ends.

Ecco le parole del regista:

Adoro il regista, David [Gordon Green], è fantastico. Ha scritto la sceneggiatura insieme a molte altre persone, tra cui Danny McBride, il comico, che è uno scrittore davvero eccezionale, e mi piace quello che ha fatto. Inoltre, mi hanno pagato per fare il produttore associato, che è davvero una posizione di rilievo. Poi ho realizzato la colonna sonora con mio figlio, è stato molto divertente, ci siamo divertiti. Il cast e la troupe sono stati fantastici e ho amato Halloween Kills. È stato il mio preferito della trilogia.

Vi ricordiamo che, a distanza di 13 anni, il filmmaker è tornato dietro la macchina da presa: dal 13 ottobre, negli Stati Uniti, è disponibile su Peacock la serie John Carpenter’s Suburban Screams. Lo show esplora gli oscuri segreti e il male indicibile che a volte si nasconde sotto la superficie delle strade assolate, dei prati ben curati e dei vicini amichevoli dei sobborghi. Ogni episodio si concentra su una vera storia di terrore, raccontata dalle persone reali che l’hanno vissuta. Oltre ai resoconti di prima mano, questi includono rievocazioni cinematografiche, archivi personali e copertura stampa storica della città. Qui potete vedere il trailer.

Cosa ne pensate della preferenza di John Carpenter riguardo la trilogia sequel di Halloween? Lasciate un commento!

FONTE: ScreenRant

Classifiche consigliate