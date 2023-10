Michael Myers ha fatto la sua prima comparsa nel 1978 con il primo film di Halloween diretto da John Carpenter. Il personaggio è poi tornato nei sequel, fino ad essere ucciso definitivamente (forse) nella pellicola del 2022 di David Gordon Green.

Durante un incontro al Comic Con di New York Carpenter ha spiegato perché un personaggio come Myers non può mai morire realmente.

È un personaggio multiuso. Se vuoi che sia in grado di uccidere tutto il tempo puoi averlo. L’unico altro mostro di questo tipo è Godzilla.

Possiamo dunque essere certi di rivedere Michael Myers in un nuovo film del franchise.

Seguiteci su TikTok!

FONTE: ScreenRant

Classifiche consigliate