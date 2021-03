Halloween Kills: Andi Matichak su quello che dobbiamo aspettarci da Michael Myers

Non è la prima volta chesi esprime nei riguardi di, film in cui la rivedremo nei panni di Allyson (nipote di Laurie Strode).

In una recente intervista a The Boo Crew la Matichak ha nuovamente parlato del progetto e di quello che dobbiamo aspettarci da Michael Myers:

Nelle settimane scorse aveva anche dichiarato:

Quando ho letto la sceneggiatura ho pensato “Whoa. Va bene, andiamo”. È ambizioso da morire, ma ce la faremo e sarà irreale. [..] È un film piuttosto epico e ci sono state un paio di sequenze in cui mi sono guardata intorno e in cui ho pensato “Non posso credere di poter fare questo, e non sto pagando per essere qui, anzi, mi stanno pagando per essere qui”.