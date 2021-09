Screen Rant segnala un curioso caso che ha a che fare con, il film di David Gordon Green sequel di Halloween (2018) che uscirà, negli Stati Uniti, contemporaneamente al cinema e su Peacock il prossimo 15 ottobre. In Italia sarà nei cinema dal 21 ottobre.

Quando, nella giornata di ieri, il profilo Twitter Ufficiale del film ha diffuso online il trailer finale della pellicola (GUARDA IL TRAILER FINALE IN ITALIANO), le quattro risposte date al Tweet da parte del profilo ufficiale di Peacock, la piattaforma streaming della Comcast il gruppo media proprietario della Universal, sono state nascoste dal feed.

Potete verificarlo grazie alla foto qua sotto:

Chiaramente le ragioni di questa policy non sono state chiarite in alcun modo. Potrebbe trattarsi di mancanza di coordinazione fra i vari team social e del desiderio, da parte del marketing di Halloween Kills, di mantenere un tono di voce ben specifico sul film e sul relativo brand senza contaminazioni di sorta da parte di altri marchi oppure di non spingere l’acceleratore su una modalità di release a discapito di un’altra.

Al festival di Venezia abbiamo avuto l’occasione di parlare con il regista David Gordon Green e la protagonista indiscussa Jamie Lee Curtis, che nel film affianca Judy Greer, Andi Matichak, Will Patton, Thomas Mann e Anthony Michael Hall. Trovate le videointerviste in questo articolo.

HALLOWEEN KILLS: LA TRAMA

Nel 2018, Halloween di David Gordon Green, con Jamie Lee Curtis, ha sbancato il box office, incassando oltre 250 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il capitolo con il più alto risultato nei 40 anni del franchise e fissando un nuovo record come miglior weekend di apertura nella storia degli horror con una donna come protagonista. E la notte di Halloween in cui ritorna Michal Myers non è ancora finita. Alcuni minuti dopo che Laurie Strode (Curtis), sua figlia Karen (Judy Greer) e la nonna Allyson (Andi Matichak) hanno lasciato il killer mascherato Michael Myers imprigionato e in preda alle fiamme nello scantinato della casa, Laurie viene portata d’urgenza in ospedale con ferite potenzialmente letali, credendo di aver finalmente ucciso il suo incubo di un’intera vita. Ma quando Michael riesce a liberarsi dalla trappola di Laurie, riprende il suo bagno di sangue rituale. Mentre Laurie combatte il suo dolore, si prepara a difendersi da lui e prepara tutta Haddonfield a ribellarsi contro il loro mostro inarrestabile. Le donne Strode si uniscono a un gruppo di altri sopravvissuti alla prima furia di Michael che decidono di prendere in mano la situazione, formando una folla di vigilanti che si propone di dare la caccia a Michael, una volta per tutte. Il Male muore stanotte.

