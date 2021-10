LEGGI ANCHE – Halloween Kills, il profilo Twitter ufficiale del film nasconde le risposte di Peacock

Nel corso di una recente intervista con Collider , durante la promozione di Welcome to the Blumhouse,ha parlato die della decisione di distribuire il film in contemporanea al cinema e su Peacock negli Stati Uniti.

Ecco le sue parole:

È stata una mia idea, non di Peacock. Sono stato io a contattare loro. Credo fermamente, come tutti gli altri, nell’esperienza cinematografica. Credo che la strategia della Universal di tre settimane [di esclusiva al cinema] sia una strategia grandiosa, ma ho avuto una brutta esperienza distributiva con Freaky. È un film fantastico, ma non è stato visto perché la distribuzione è finita un po’ nel caos. Colpa mia.

Il produttore ha spiegato che i ritardi dovuti al Covid-19 non hanno cambiato molto i piani in programma sulla storia di Halloween Ends, ma che il tempo aggiuntivo è stato utile per fare degli accorgimenti.

Sul futuro del franchise non si è sbilanciato, ma ha lasciato intendere che qualcosa stia bollendo in pentola:

Credo ci siano altri modi e altri medium per esplorare questo franchise. […] Ci siamo concentrati sui ritardi a causa del COVID, su come realizzare Halloween Ends e girarlo. Ma credo che sarebbe interessante esplorare altre aree più esterne al mondo di Halloween. Credo che dopo tutti questi film, dobbiamo guardare in altri posti per essere un po’ più creativi, no?

Al festival di Venezia abbiamo avuto l’occasione di parlare con il regista David Gordon Green e la protagonista indiscussa Jamie Lee Curtis, che nel film affianca Judy Greer, Andi Matichak, Will Patton, Thomas Mann e Anthony Michael Hall. Trovate le videointerviste in questo articolo.

HALLOWEEN KILLS: LA TRAMA

Nel 2018, Halloween di David Gordon Green, con Jamie Lee Curtis, ha sbancato il box office, incassando oltre 250 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il capitolo con il più alto risultato nei 40 anni del franchise e fissando un nuovo record come miglior weekend di apertura nella storia degli horror con una donna come protagonista. E la notte di Halloween in cui ritorna Michal Myers non è ancora finita. Alcuni minuti dopo che Laurie Strode (Curtis), sua figlia Karen (Judy Greer) e la nonna Allyson (Andi Matichak) hanno lasciato il killer mascherato Michael Myers imprigionato e in preda alle fiamme nello scantinato della casa, Laurie viene portata d’urgenza in ospedale con ferite potenzialmente letali, credendo di aver finalmente ucciso il suo incubo di un’intera vita. Ma quando Michael riesce a liberarsi dalla trappola di Laurie, riprende il suo bagno di sangue rituale. Mentre Laurie combatte il suo dolore, si prepara a difendersi da lui e prepara tutta Haddonfield a ribellarsi contro il loro mostro inarrestabile. Le donne Strode si uniscono a un gruppo di altri sopravvissuti alla prima furia di Michael che decidono di prendere in mano la situazione, formando una folla di vigilanti che si propone di dare la caccia a Michael, una volta per tutte. Il Male muore stanotte.

