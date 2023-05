Qualche settimana fa abbiamo scoperto che Chloe Zhao avrebbe diretto l’adattamento cinematografico di Nel nome del figlio – Hamnet, romanzo di Maggie O’Farrell che si occuperà della sceneggiatura assieme alla regista.

Da Deadline arrivano oggi i primi dettagli sul cast: in trattative per ricoprire il ruolo di protagonisti ci sono infatti Jessie Buckley e Paul Mescal, sempre più sulla cresta dell’onda.

Il romanzo, ispirato alla storia del figlio di William Shakespeare, è descritto come una storia di “amore, abbandono, perdita e riconciliazione”.

Ecco la sinossi:

Estate 1596, Stratford-upon-Avon. Una bambina giace a letto in preda a una forte febbre, mentre il fratello gemello corre in tutte le stanze in cerca d’aiuto. Spalanca le porte una dopo l’altra, ma la grande casa in cui vivono, che di solito brulica di gente e di attività, è avvolta nel silenzio. Il padre, questo Hamnet lo sa bene, è sempre a Londra per lavoro, ma dov’è finita la mamma? Agnes non c’è perché si trova in un campo a coltivare le erbe mediche, di cui conosce tutti i segreti. Non se lo perdonerà mai. Donna forte e fuori dagli schemi, rimasta orfana e cresciuta da una matrigna malevola, adesso più che mai Agnes avrebbe bisogno di William, l’uomo che ha sposato nonostante l’opposizione della famiglia, l’umile e tenace guantaio che a un certo punto, in fuga da un padre oppressivo, ha deciso di trascorrere la maggior parte del tempo in città, assorbito da una passione divorante, quella per il teatro. Ma anche il matrimonio con Agnes avrebbe richiesto le stesse attenzioni, specialmente ora che si trova di fronte alla prova più dura.