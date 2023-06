A fine mese ritroveremo Harrison Ford nei panni d’Indiana Jones nel quinto film della saga, il primo senza Steven Spielberg dietro alla macchina da presa (al suo posto James Mangold).

Durante gli impegni stampa per il film, Harrison Ford ha potuto parlare tanto della sua carriera, quanto del segreto del successo dell’iconico archeologo.

La star spiega di non aver mai davvero desiderato la fama e la ricchezza dato che il suo interesse è sempre principalmente stato quello di poter, semplicemente, esercitare la professione di attore:

Non ho mai davvero pensato che sarei diventato un “protagonista”. Speravo solo di poter guadagnare da vivere come attore e non dover integrare il mio reddito con un altro lavoro parallelo… Pensavo che sarei stato fortunato a ottenere un ruolo da caratterista in una serie TV regolare. Nessuno ci crede mai quando qualcuno lo dice, ma non ho mai desiderato essere ricco e famoso. Volevo solo essere un attore.