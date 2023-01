Harrison Ford celebra la nomination all’Oscar ricevuta da Ke Huy Quan

Harrison Ford è davvero contento che Ke Huy Quan, con cui ha condiviso il set d’Indiana Jones e il Tempio Maledetto, abbia ricevuto una nomination all’Oscar.

Quan, lo ricordiamo, gareggerà infatti nella categoria Miglior attore non protagonista grazie alla sua performance in Everything Everywhere All At Once. Interpellato in merito alla nomination ricevuta da Ke Huy Quan, Harrison Ford ha detto:

Sono davvero contento per lui. È una gran persona. E un meraviglioso attore. Lo era quando era un ragazzino e lo è tutt’ora. Sono felice e sono davvero contento per lui.

A seguire potete leggere la sinossi del film:

Dai fratelli Russo (produttori esecutivi), A24 e Ley Line Entertainment, il film definitivo sul multiverso

con le icone del cinema Michelle Yeoh (La Tigre e il Dragone, Shang-Chi) e Jamie Lee Curtis

(Halloween, Una poltrona per due) dirette dal duo di registi visionari The Daniels. Il caso dell’anno

al botteghino USA.

Evelyn Wang (Michelle Yeoh) gestisce una piccola lavanderia a gettoni, ha una figlia adolescente che

non capisce più, un padre rintronato e un matrimonio alla frutta.

Un controllo fiscale di routine diventa inaspettatamente la porta attraverso cui Evelyn viene

trascinata in una avvincente e coloratissima avventura nel multiverso più innovativo e divertente

mai visto al cinema. Chiamata a salvare il destino degli universi, dovrà attingere a tutto il suo

coraggio per sconfiggere un nemico all’apparenza inarrestabile e riportare l’armonia nella sua

famiglia.

Con la sorprendente Stephanie Hsu (Shang-Chi), il film segna il ritorno alle scene dopo 40 anni del

mitico Ke Huy Quan, interprete degli amatissimi Data (I Goonies) e Short Round (Indiana Jones e il

tempio maledetto).

Scritto, diretto e prodotto dai Daniels. Il film è prodotto anche da Jonathan Wang, dalla AGBO dei

fratelli Russo e da A24. I produttori esecutivi sono Ley Line Entertainment, IAC e Josh Rudnick.

FONTE: via Variety