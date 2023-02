Harrison Ford parla dei suoi ruoli che ritiene sottovalutati

In una recente intervista per l’Hollywood Reporter, Harrison Ford è stato invitato a parlare dei film della sua carriera che ritiene sottovalutati.

L’attore ha scelto un film del 2013 scritto e diretto da Brian Helgeland e uno del 2002 diretto o da Kathryn Bigelow, come potete leggere a seguire:

Vado fiero di 42 e vado fiero di K-19, in cui interpretavo il capitano di sottomarino russo. Credo siano bei film ed è per questo che ne vado fiero. Ogni film ha il suo destino e non mi piace tornare a interrogarmi su quelle esperienze.