Durante un’intervista con Variety Harrison Ford ha parlato della sua scena preferita di Indiana Jones 5, da domani nei cinema italiani.

Si tratta di una sequenza che arriva dopo la scena d’apertura ambientata nel passato:

“Ci ritroviamo nel 1969 e vediamo lo stesso uomo, dichiaratamente lo stesso uomo che si risveglia nel suo appartamento condominiale. È un uomo pigro in mutande con un bicchiere vuoto in mano. […] È una delle mie scene preferite mai girate per un film. L’ho fatto per esprimere la sua vulnerabilità e la sua età. Credo sia una bellissima sequenza in un film dannatamente bello“.

Ha poi parlato dello sciopero degli sceneggiatori in corso:

C’è bisogno di maggiore giustizia nella nostra società, sia economica che di ogni altro tipo. Soffriamo senza sceneggiature, […] perciò dobbiamo collaborare in tutti i settori per fare cinema, sostenerci dovunque sia possibile, com’è giusto che sia.

Indiana Jones 5 (Indiana Jones e il Quadrante del Destino) sarà nelle sale dello stivale dal 28 giugno. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

