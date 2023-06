Se vi è capitato di vedere i vari contenuti speciali contenuti nelle edizioni home video della saga d’Indiana Jones con Harrison Ford arrivate in commercio, sapete che, fra i vari attori provinati per la parte dell’archeologo esploratore, c’era anche Tom Selleck.

Anzi, era proprio l’interprete della storica serie TV Magnum P.I. la prima scelta di Steven Spielberg e George Lucas solo che, a causa degli impegni per la produzione televisiva, non venne liberato dal network che non gli concesse di prendere parte ai Predatori dell’arca perduta.

Ospite a Teormina per la presentazione italiana di Indiana Jones 5, Harrison Ford ha ironizzato sulla cosa ringraziando il collega per avergli lasciato la parte:

Come ho ottenuto la parte? L’aveva ottenuta Tom Selleck, ma era obbligato a fare una serie TV e non è riuscito a svincolarsi. Io ero la seconda scelta e sono davvero grato a Tom. Grazie Tom. Amico, se mi stai ascoltando, grazie ancora!

Qua sotto potete vedere propri uno screentest di Tom Selleck e Sean Young fatto per I predatori dell’arca perduta.

Harrison Ford torna nel ruolo del leggendario eroe archeologo per l’attesissimo ultimo capitolo dell’iconico franchise, un’epica e travolgente avventura in giro per il mondo. Insieme a Harrison Ford, il cast del film include Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Antonio Banderas (Dolor y gloria), John Rhys-Davies (I predatori dell’arca perduta), Shaunette Renée Wilson (Black Panther), Thomas Kretschmann (Das Boot), Toby Jones (La Talpa), Boyd Holbrook (Logan – The Wolverine), Olivier Richters (Black Widow), Ethann Isidore (Mortale) e Mads Mikkelsen (Un altro giro).



Diretto da James Mangold (Le Mans ‘66 – La grande sfida, Logan – The Wolverine) e con una sceneggiatura scritta da Jez Butterworth & John-Henry Butterworth e David Koepp e James Mangold, basata sui personaggi creati da George Lucas e Philip Kaufman, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel, mentre Steven Spielberg e George Lucas sono i produttori esecutivi. La colonna sonora è composta ancora una volta da John Williams, che ha firmato le musiche di ogni avventura di Indiana Jones a partire dall’originale I predatori dell’arca perduta nel 1981.

Vi ricordiamo che Indiana Jones 5 (Indiana Jones e il Quadrante del Destino) sarà nelle sale dello stivale dal 28 giugno. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Cosa ne pensate e quanto attendete il nuovo Indiana Jones? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

BadTaste è anche su Twitch!

FONTE: via Deadline

Classifiche consigliate