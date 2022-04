Durante la promozione diè tornato a parlare con Empire del secondo film della saga,

L’attore ha parlato della lunghezza delle riprese e anche di uno dei set più memorabili:

Per il primo film abbiamo girato per 11 mesi, per il secondo poco meno, forse 9 o 10, anche se abbiamo fatto due mesi che non hanno considerato riprese principali, ovvero tutte quelle ambientate nella macchina volante. La maggior parte dei miei ricordi riguarda proprio la sequenza dell’auto volante con me e Rupert nella Ford Anglia per due mesi.

Il vero set della Camera dei Segreti è ancora uno dei più belli su cui abbia mai messo piede, era gigantesco, era vero, e mi sono veramente arrampicato lì sopra per il finale.