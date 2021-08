In occasione di un’apparizione alla “Game Night” di Josh Horowitz per il suo podcast“Happy Sad Confused” e i suoi colleghi della serie “Miracle Workers” hanno parlato dei personaggi che interpreterebbero in un eventuale reboot della saga di Harry Potter.

Karan Soni ha scelto Hermione, visto che “è il personaggio in cui mi immedesimo di più”. Geraldine Viswanathan ha invece optato per Hagrid, visto l’amore per gli animali.

E Daniel Radcliffe? Ecco la sua risposta:

Probabilmente sceglierei Sirius o Lupin. Ho sempre trovato fantastici quei personaggi, anche se magari sono di parte alla luce della mia esperienza sul set con quei due attori. Sono alcuni dei miei ricordi migliori.

Qualche settimana fa, abbiamo celebrato i 10 anni dalla fine della saga cinematografica di Harry Potter pubblicando un articolo interattivo dedicato alla cronistoria del franchise che trovate in questa pagina.

Ma nel 2021, in aggiunta ai 10 anni dall’epilogo, si festeggiano anche i 20 anni dell’uscita di Harry Potter e la Pietra Filosofale, il film di Chris Columbus che ha dato il via all’epopea di celluloide. In base a quanto dichiarato dall’attore in un intervista con Entertaniment Weekly ,al momento la Warner non ha in programma (o, per lo meno, non ha ufficialmente annunciato) alcuna celebrazione della ricorrenza:

Ora come ora sono nella Repubblica Dominicana a girare e, una volta finito, sarò alquanto impegnato a lavorare a questo e quello fino alla fine dell’anno. Per cui non saprei. Immagino che ci sarà una qualche sorta di celebrazione, ma non so se ci riuniranno o cosa. Mi dispiace aver dato delle notizie deludenti.

