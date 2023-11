Daniel Radcliffe ha interpretato Harry Potter nelle otto pellicole tratte dai sette libri di JK Rowling e di questi otto film ben 4 sono stati diretti da David Yates.

Proprio per questa ragione, durante la promozione stampa del suo nuovo film Pain Hustlers, a David Yates è stata posta una domanda relativa proprio alla carriera che Daniel Radcliffe ha intrapreso dopo aver terminato i suoi impegni con Harry Potter. Un percorso, quello dell’attore inglese, che lo ha visto lontano dalle grandi IP e dai progetti ad alto budget e lo ha portato a favorire pellicole davvero peculiari come, per citarne solo un paio, Swiss army man o Guns akimbo.

A tal proposito, Yates dice:

Dan è incredibilmente coraggioso e ammiro quello che sta facendo. Si getta in un numero infinito di ruoli diversi per ridefinirsi (professionalmente e artisticamente, ndr.). È ammirevole che continui a farlo e ha avuto particolare successo di recente. Quindi posso solo dire “Forza Dan” e spero che continui così. Sono sicuro che lo farà.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

BadTaste è anche su TikTok!

FONTE: Looper

Classifiche consigliate