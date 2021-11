Come abbiamo visto,è stato impegnato nel rilasciare una serie d’interviste celebrative per festeggiare i 20 anni di, il film che ha dato inizio alla saga cinematografica tratta dalle opere letterarie di JK Rowling.

Con Comicbook il regista ha parlato dei tre protagonisti e della loro crescita:

Nessuno di noi aveva la minima idea di come sarebbero cresciuti e se sarebbero diventati attori migliori. […] Ho sempre definito il primo film “lezione di recitazione” perché nessuno di loro aveva esperienza e se notate nel primo film ci sono tanti tagli. Dovevamo fermarci in continuazione, avevamo quattro cineprese perché non sapevamo mai cosa avrebbero fatto i bambini. Arrivati al secondo film e in particolare a Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban, questi ragazzini riuscivano a camminare, parlare, recitare un’intera scena senza fermarsi, in una sola sequenza. […] Non mi sarei mai aspettato che crescessero così bene, abbiamo avuto molta fortuna.