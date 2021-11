Sono finalmente aperte le prevendite per le proiezioni diche si terranno nei quattro giorni tra l’8 e il 12 dicembre in tutta Italia per celebrare i vent’anni dall’uscita del primo film della saga diretto da Chris Columbus.

Noi di BadTaste ci incontreremo tutti insieme, assieme agli amici di Portus (il più importante fansite di Harry Potter in Italia), la sera del 9 dicembre alle ore 20:30 per una proiezione evento in Sala Energia ad Arcadia Cinema di Melzo (MI), di cui siamo media partner. Sarà un’ottima occasione per incontrarci tutti quanti e festeggiare i vent’anni di un film che abbiamo seguito fin da quando, prima ancora di chiamarci BadTaste, eravamo un forum su Caltanet. Alla serata, poi, parteciperanno anche alcuni cosplayer e quindi invitiamo tutti a venire in cosplay!

Ricordiamo che anche ad Arcadia il film sarà in programmazione dall’8 al 12 dicembre: gli orari variano in base al giorno, perciò vi consigliamo di controllare la scheda sul sito di Arcadia.

Il comunicato ufficiale: