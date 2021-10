Quest’anno si celebra il 20° anniversario dall’arrivo dinelle sale cinematografiche e così la Warner Bros. riporterà il film al cinema nel Regno Unito.

Sono già in vendita i biglietti per delle proiezioni in 2D e in 4DX nei cinema della catena Cineworld: la data è il 29 ottobre.

Non si tratta dell’unica attività in programma per i 20 anni. Alla stregua di quanto accaduto per la promozione di Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, infatti, in esposizione a Londra sono tornate delle repliche gigantesche di alcune delle bacchette dei protagonisti di Harry Potter e Animali Fantastici.

Le bacchette hanno illuminato fino a ieri Leicester Square, la stessa piazza dove ebbe luogo la prima del film alla presenza di tutti i protagonisti. L’installazione dopo il 25 ottobre è stata rimossa e poi sarà riproposta a partire da marzo 2022 per celebrare l’uscita di Animali Fantastici: I segreti di silente. Tra le tappe ci saranno città come Hull, Stoke, Reading e Birmingham.

Le repliche esposte saranno quelle delle bacchette di Albus Silente, Gellert Grindelwald, Harry Potter, Newt Scamander, Voldemort, Ron Weasley, Queenie Goldstein, Hermione Granger e Tina Goldstein.

Ecco alcuni scatti:

Cosa ne pensate? Pronti per celebrare i 20 anni di Harry Potter e la Pietra Filosofale? Ditecelo nei commenti!