Le Creuset ha presentato una nuova linea di oggetti e accessori per la cucina ispirati al vasto e magico universo di

Tra gli oggetti in questione troviamo cocotte, tazze, presine, spatole bollitori, poggia mestoli e dei set di piattini da dessert.

Potete analizzare tutti i prodotti cliccando sull’immagine qua sotto:

Qua sotto trovate la sinossi del primo libro della saga, La Pietra Filosofale:

“Caro signor Potter, siamo lieti di informarla che Lei ha diritto a frequentare la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Qui accluso troverà l’elenco di tutti i libri di testo e delle attrezzature necessarie. L’anno scolastico avrà inizio il 10 settembre. Restiamo in attesa del Suo gufo entro e non oltre il 31 luglio p.v. Distinti saluti, Minerva McGonagall Vicepreside”. Nel giorno del suo undicesimo compleanno, la vita di Harry Potter cambia per sempre. Una lettera, consegnata dal gigantesco e arruffato Rubeus Hagrid, contiene infatti delle notizie sconvolgenti. Harry scopre di non essere un ragazzo come gli altri: è un mago e una straordinaria avventura lo aspetta…