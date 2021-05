In un’intervista con Insider , che ha prestato il volto al personaggio dinella saga di Harry Potter , ha parlato delle scene tagliate dai film die di quelle dei libri che avrebbe voluto vedere al cinema.

Ha spiegato ad esempio che avrebbe voluto più interazioni tra Ron e Luna:

Il rapporto tra Ron e Luna è intrigante perché si prende sempre gioco di lei, ma ci sono dei momenti in cui pensa: “Oh, non è così male”. Lei invece lo trova curioso, perciò avrei voluto più momenti con Ron e Luna.

Nell’Ordine della Fenice, ad esempio, c’è un momento che fa scoppiare dal ridere Luna in cui Ron scherza sull’obbligare Goyle a scrivere per punizione: “Io… non… devo… assomigliare… al sedere… di un babbuino“:

Lynch avrebbe adorato, inoltre, commentare le partite di Quidditch:

Qualche mese fa, durante il podcast di James e Oliver Phelps (i gemelli Weasley), l’attrice aveva parlato invece del funerale di Silente:

Ero così sconvolta che non volessero girare il funerale di Silente dopo tutto quello che aveva fatto e tutto quello che significava per Harry. [Per la scena della sua morte] ci chiesero di puntare in alto le nostre bacchette e in seguito dovettero aggiungere delle lacrime digitali sul mio volto poiché la scena non era abbastanza triste.