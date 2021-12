, la retrospettiva che celebrerà i 20 anni disu Sky e NOW dal 1° gennaio, mostrerà il ricongiungimento di due storici attori della saga:, interpreti di Sirius Black e di sua cugina Bellatrix Lestrange.

Nel corso della loro chiacchierata i due attori hanno ricordato una scena dell’Ordine della Fenice per cui si erano preparati tantissimo, quella del duello tra Sirius e Bellatrix nell’Ufficio Misteri, tagliata completamente dal montaggio finale:

HBC: È assurdo. Ero andata a scuola di bacchette per settimane. GO: Siamo stati su quel set per giorni! HBC: C’era quel velo, giusto? GO: Sì, ci finivo dentro. C’erano speculazioni sul suo ritorno… si può tornare dal velo? Ma no, non si può.

Lo scontro fu interamente tagliato a favore di una sequenza dal maggiore “effetto sorpresa” con la strega che gli scagliava un’anatema che uccide dal nulla durante la battaglia. Della sequenza esistono però numerosi scatti dal set e video dal dietro le quinte.

L’attrice per la speciale retrospettiva ha poi incontrato Daniel Radcliffe sul set della Gringott, ha indossato i denti di Bellatrix e gli ha mostrato un vecchio messaggio che lui le scrisse dopo la fine delle riprese.

Radcliffe, imbarazzato, lo ha letto per le telecamere:

Cara HBC, è stato un piacere essere tuo collega e tuo sottobicchiere visto che ti tenevo sempre il caffè [in originale c’è un gioco di parole tra i due due termini “co-star” e “coaster”]. Sono molto legato a te e vorrei tanto esser nato dieci anni prima, magari avrei avuto una possibilità.

Harry Potter 20th Anniversary: Ritorno a Hogwarts verrà trasmessa negli Stati Uniti dalla piattaforma streaming HBO Max, mentre in Italia sarà un’esclusiva di Sky: nel nostro paese andrà in onda su Sky Uno, a partire dalle 9 del mattino del 1 gennaio, e su un canale interamente dedicato alla saga: Sky Cinema Harry Potter (303 della piattaforma Sky, attivo fino al 16 gennaio). In streaming sarà disponibile sulla piattaforma NOW. Successivamente, lo speciale sarà sempre disponibile su Sky on demand e su NOW.

