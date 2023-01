Harry Potter: Harry Melling spiega che la sua esperienza sul set è stata diversa dal resto del cast

Girare Harry Potter non è stato per Harry Melling esattamente come per il resto del cast più giovane dei film della saga.

Come raccontato dal volto di Dudley Dursley a EW, infatti, a volte le riprese potevano risultare particolarmente solitarie:

La mia esperienza è stata unica, perché non partecipavo a tutta la durata delle riprese. Le sequenze che mi coinvolgevano rappresentavano praticamente un’unità di riprese isolata. Perciò arrivavo sul set e poi tornavo alla scuola e alla vita normale.

Melling ha ammesso di non aver mai sentito il peso della fama di Harry Potter sin dalla sua prima apparizione in Harry Potter e la Pietra Filosofale: “Una cosa che ho amato”. L’attore ritiene che la fama sia “rumorosa” e che preferisce concentrarsi sul lavoro che tanto lo appassiona.

Possiamo vedere Harry Melling in The Pale Blue Eye – I delitti di West Point, su Netflix dal 6 gennaio.