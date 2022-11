Harry Potter: HBO Max sta valutando la creazione di altri “contenuti” dopo la reunion

Nel corso di una lunga intervista con Variety, Sarah Aubrey – presidente di HBO Max Originals – ha parlato del desiderio di continuare a sfruttare il brand di Harry Potter.

Dopo la reunion per il 20° anniversario, Aubrey ha spiegato che è ancora grande l’appetito dei fan, ma non si è sbilanciata sulla possibilità che sia in fase di sviluppo una serie:

I fan di Harry Potter sono unici, hanno un appetito incredibile per le storie e per nuovi modi di interagire con quei personaggi. Che si tratti di reunion, di eventi dal vivo o di giochi, ci stiamo assolutamente rimboccando le maniche per creare nuovi contenuti per quei fan, pensando a cosa fare in futuro.

Non abbiamo una serie in sviluppo attivo al momento, ma siamo in azione, perché i fan hanno bisogno di altro.