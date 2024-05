In una nuova intervista pubblicata sul suo sito ufficiale, J.K. Rowling ha risposto ad alcune delle domande sul suo processo di scrittura e, in anteprima per il Times di Londra, è arrivato un estratto legato a uno dei momenti chiave della saga di Harry Potter, quando cioè la scrittrice decise di raccontare ad Alan Rickman la storia di Piton e il motivo che lo spingeva ad agire in un certo modo per il corso di tutta la storia.

“Mi chiamò un giorno dicendomi che proprio non riusciva a concentrarsi senza prima chiarirsi le idee. Che aveva bisogno di capire a cosa puntava Piton, se era un vero cattivo come sembrava o meno” ha raccontato la scrittrice. “Fu lì che glielo dissi e fu l’unica persona alla quale rivelai che Piton era innamorato della madre di Harry“.

Ha poi aggiunto:

Ovviamente non mi fermai lì e gli diedi un po’ di contesto, spiegandogli che era una sorta di agente sotto copertura. Che comunque lui detestava Harry e che non sarebbe riuscito, nonostante tutto, ad andare oltre il disprezzo che provava per questo ragazzino che era identico al suo più grande nemico. Quindi già all’epoca spiegai ad Alan Rickman cos’è che ci fosse in serbo per il suo personaggio, molto prima che fosse mostrato nei vari film.

