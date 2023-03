Jason Isaacs, il volto di Lucius Malfoy nei film di Harry Potter, ha parlato con RadioTimes.com della possibilità che Harry Potter e la maledizione dell’erede venga portato sul grande schermo.

L’attore non è convinto di tale possibilità:

Beh, vedremo. È nato per il teatro, e a volte ciò che funziona per il teatro poi non funziona come film. E a volte ciò che funziona nei libri non funziona a teatro. Vedremo, ma… mai dire mai.