, durante la promozione stampa di L’arma dell’inganno – Operation Mincemeat, il nuovo film di John Madden, ha potuto parlare anche di Lucius Malfoy, il personaggio che ha interpretato nella saga di Harry Potter.

In un’intervista col The Guardian, Jason Isaacs ha potuto discutere proprio dell’iconico Mangiamorte interpretato nel franchise cinematografico tratto dai romanzi di J.K. Rowling. Nello specifico, la testata ha domandato all’attore inglese cosa avrebbe cambiato del personaggio se ne avesse avuto l’opportunità. La sua risposta, all’insegna di una certa irriverenza, è stata:

L’ultima opzione, data la natura dell’indole di Malfoy Sr, risulta alquanto poco credibile al netto della minima redenzione avuta al termine dei Doni della morte.

Giusto un anno fa, Jason Isaacs aveva parlato della sua esperienza nei panni di Lucius Malfoy in Harry Potter spiegando che, per i suoi figli, la saga del popolare maghetto è rovinata per sempre:

Per la miseria, no, i miei figli non guardano nessuno dei lungometraggi ai quali ho preso parte. Glieli ho rovinati per sempre. Preferirebbero divorarsi le scarpe che guardare un film recitato dal loro genitore. Anche perché se proviamo anche a mettere da parte per un secondo Harry Potter, in quasi tutti quelli che ho fatto o faccio sesso o ammazzo delle persone. A volte faccio entrambe queste cose allo stesso tempo. Non è roba con cui la gente vuole avere a che fare, a meno che non si tratti di una seduta di terapia. Però adorano i libri di Harry Potter, quello sì.