Nel corso di un’ospitata al Chinese Chippy Girl Podcast ha parlato del suo ruolo dinella saga di, ottenuto dopo un provino assieme a migliaia e migliaia di ragazze per Harry Potter e il Calice di Fuoco

L’attrice ha analizzato un aspetto fino ad oggi poco considerato, ovvero quello del razzismo attorno al suo ruolo:

A un certo punto ho iniziato a cercarmi su Google, sono finita su questo sito praticamente dedicato a Harry Potter e ricordo di aver letto tutta una serie di commenti e di cose schifose razziste.

L’attrice chiese aiuto ai suoi agenti per come gestire la situazione, ma purtroppo le dissero di far finta di nulla davanti alla stampa:

Non mi avevano preparata a tutto questo, a come gestire le interviste con la stampa. Ricordo che mi dissero: “Oh guarda, Katie, non abbiamo visto questi siti di cui si parla, ma se te lo chiedono, rispondi che non è vero”. Io facevo cenno con la testa: “Sì sì” anche se li avevo visti con i miei occhi. Dissi: “Ok, sì, dirò che va tutto alla grande“.

L’attrice ha precisato di aver fatto fatica ad accettare il ruolo dei sogni dovendosi confrontare con gli attacchi online: