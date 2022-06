Per i 25 anni di Harry Potter e la Pietra Filosofale, Thomas Taylor, illustratore della prima edizione, è tornato a parlare di un mistero riguardante il suo primo lavoro.

Prima ancora che Albus Silente sfoggiasse la sua folta barba sul retro della copertina, infatti, c’era un altro mago, che per molto tempo ha fatto scervellare i lettori sulla sua identità, non corrispondendo a nessuno dei maghi descritti nel romanzo.

Come Taylor ha spiegato in una recente intervista per celebrare i 25 anni dall’uscita del libro, si trattava di un mago ispirato a suo padre:

L’editore mi chiese di disegnare un mago per il retro della copertina e all’epoca mio padre si vestiva in maniera molto vistosa. Aveva cappelli buffi, cappotti ricamati.

La casa editrice fu tempestata di lettere, così chiese all’illustratore di piazzare al posto del mago in questione il più riconoscibile Albus Silente.

Nella primissima edizione, come noto, c’erano anche egli errori di stampa. Sul retro, ad esempio, a “Philosopher’s” manca una “o”, risultando così “Philospher’s”, mentre a pagine 53 del romanzo, nella lista degli oggetti necessari per frequentare Hogwarts, una bacchetta era presente nella lista ben due volte.