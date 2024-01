Le difficoltà della pandemia sembrano ormai lontane: il pubblico è tornato in massa a vedere Harry Potter e la maledizione dell’erede a teatro. Come riporta Deadline, lo spettacolo teatrale ispirato alle opere di J.K. Rowling nel 2023 ha staccato moltissimi biglietti tornando a livelli pre-pandemici, tanto che HPTP Holdings, la compagnia che si occupa di gestire la produzione, ha comunicato di aver staccato un dividendo da 10.5 milioni di dollari all’autrice. Nei 12 mesi fino a marzo 2023, l’azienda ha ottenuto la cifra record di 17.7 milioni di dollari di ricavi (con 7.2 milioni in profitti), con un incremento del 300% rispetto all’anno precedente (4.4 milioni di dollari). 6.7 milioni di dollari sono stati realizzati in Europa, 5.8 milioni negli Stati Uniti e 4.7 milioni nel resto del mondo.

Non solo: nel 2023 l’allestimento dello spettacolo a Broadway è andato per la prima volta in attivo da quando è stato inaugurato a novembre del 2021. Ricordiamo che, mentre a West End (Londra) viene tutt’ora proposta la versione in due parti, negli Stati Uniti (e in altre parti del mondo) lo spettacolo è stato ridotto a un’unica opera da 3 ore e mezza.

Finora Harry Potter e la maledizione dell’erede ha staccato oltre 5 milioni di biglietti e ha vinto oltre 60 premi, tra cui nove Laurence Olivier Awards e sei Tony Awards. La storia è stata ideata dalla Rowling assieme a Jack Thorne e John Tiffany, Thorne ha scritto il libretto mentre Tiffany ha curato la regia, con musiche di Imogen Heap. A West End viene proposto presso il Palace Theatre, mentre a Broadway al Lyric Theatre.

Fonte: Deadline

